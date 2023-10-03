Россия разворачивает карательные батальоны по опыту Сталина, — Reuters
Россия разворачивает карательные батальоны по опыту Иосифа Сталина. В их состав входят пьяные мобилизованные и осужденные.
Об этом пишет Reuters .
Мобилизация в России
Отмечается, что в российские подразделения, известные как Шторм Z, включили сотни военных и гражданских правонарушителей, которые были задержаны в этом году.
По словам одного из солдат русской армии, мало кто смог выжить, чтобы рассказать свою историю.
"Штурмовики - это просто мясо", — сказал он.
Военный рассказал, что оказывал медицинскую помощь группе из шести или семи раненых бойцов Storm-Z на поле боя, несмотря на то, что командир приказал оставить бойцов.
Солдат отметил, что это демонстрирует пренебрежительное отношение к бойцам "Storm-Z" по сравнению с обычными войсками.
Россиянин пожелал остаться неизвестным, потому что боится преследования из-за публичного обсуждения войны.
Он выразил соболезнования мужчинам, которых могут поймать коменданты из-за запаха алкоголя, потому что "сразу отправляют на Штурм".
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о военном призыве в армию с 1 октября. Также в нем говорится и об увольнении в запас призывников.