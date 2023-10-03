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Россия разворачивает карательные батальоны по опыту Сталина, — Reuters

3 октября 2023 18:42
- Евгения Брюховецкая
Россия разворачивает карательные батальоны по опыту Сталина, — Reuters
Российские оккупанты. Фото: armyinform.com.ua
- Евгения Брюховецкая

Россия разворачивает карательные батальоны по опыту Иосифа Сталина. В их состав входят пьяные мобилизованные и осужденные.

Об этом пишет Reuters .

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Отмечается, что в российские подразделения, известные как Шторм Z, включили сотни военных и гражданских правонарушителей, которые были задержаны в этом году.

По словам одного из солдат русской армии, мало кто смог выжить, чтобы рассказать свою историю.

"Штурмовики - это просто мясо", — сказал он.

Военный рассказал, что оказывал медицинскую помощь группе из шести или семи раненых бойцов Storm-Z на поле боя, несмотря на то, что командир приказал оставить бойцов.

Солдат отметил, что это демонстрирует пренебрежительное отношение к бойцам "Storm-Z" по сравнению с обычными войсками.

Россиянин пожелал остаться неизвестным, потому что боится преследования из-за публичного обсуждения войны.

Он выразил соболезнования мужчинам, которых могут поймать коменданты из-за запаха алкоголя, потому что "сразу отправляют на Штурм".

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о военном призыве в армию с 1 октября. Также в нем говорится и об увольнении в запас призывников.

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