Росія розмістила на кордоні з Україною 19 тисяч своїх солдатів, — Наєв

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото Facebook командування Об'єднаними Силами ЗС України

Росія продовжує військову агресію проти України в районах Брянська, Курська та Бєлгорода. Для цих цілей на кордоні було розміщено 19 тисяч окупантів.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Наєв повідомив, що російські війська здійснюють розвідувальні операції, ведуть обстріл прикордонних територій, використовують повітряні сили та дрони-камікадзе, а також завдають ракетних ударів за допомогою балістичних та керованих ракет.

Цілями атак є не лише військові об'єкти, а й енергетична, транспортна, промислова інфраструктура, а також житлові райони, медичні та освітні установи, торгові центри та склади з гуманітарними вантажами.

"Для виконання цих операцій Росія розгорнула військові сили, чисельністю приблизно 19 тисяч осіб, оснащених танками, бронетранспортерами, артилерією, ракетними системами, засобами ППО та оперативно-тактичними ракетними комплексами", — каже Наєв.

Також генерал-лейтенант повідомив, що попри активне переміщення російських військ у Білорусі та західних областях Росії у першій половині року, безперервний моніторинг показує відсутність ознак формування ударних груп у цих районах.

"Україна працює над зміцненням свого північного кордону, створюючи непрохідні бар'єри для ворожих сил. У співпраці з військовими адміністраціями будуються інженерні та фортифікаційні споруди, встановлюються додаткові камери спостереження. Ці заходи проводяться цілодобово протягом усього року", — зазначив він.

Тісне співробітництво Росії та Білорусі

Наєв повідомив, що в першому півріччі Росія активно готувала мобілізованих на території Білорусі, включаючи як російських громадян, так і найманців, наприклад, з ПВК "Вагнер".

"Розміщення російської авіації в Білорусі та їхня участь у завданнях ППО вказує на тісне військове співробітництво між двома країнами", — говорить він.

Нагадаємо, що командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв висловив побоювання, що війна між Росією та Україною може поширитися за межі східних та південних регіонів України. Це може статися, якщо Росія продовжить збільшувати свої військові потужності та технологічні можливості з підтримкою своїх союзників, тоді як Україна зазнає скорочення допомоги від міжнародних партнерів.