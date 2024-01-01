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Россия разместила на границе с Украиной 19 тысяч своих солдат, — Наев

1 января 2024 21:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия разместила на границе с Украиной 19 тысяч своих солдат, — Наев
Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото Facebook командования Объединенными Силами ВС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия продолжает военную агрессию против Украины в районах Брянска, Курска и Белгорода. Для этих целей, на границе было размещено 19 тысяч оккупантов.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Наев сообщил, что российские войска осуществляют разведывательные операции, ведут обстрел пограничных территорий, используют воздушные силы и дроны-камикадзе, а также наносят ракетные удары с помощью баллистических и управляемых ракет. 

Целями атак являются не только военные объекты, но и энергетическая, транспортная, промышленная инфраструктура, а также жилые районы, медицинские и образовательные учреждения, торговые центры и склады с гуманитарными грузами

"Для выполнения этих операций Россия развернула военные силы, численностью примерно 19 тысяч человек, оснащенных танками, бронетранспортерами, артиллерией, ракетными системами, средствами ПВО и оперативно-тактическими ракетными комплексами", — говорит Наев.

Также генерал-лейтенант сообщил, что несмотря на активное перемещение российских войск в Беларуси и западных областях России в первой половине года, непрерывный мониторинг показывает отсутствие признаков формирования ударных групп в этих районах.

"Украина работает над укреплением своей северной границы, создавая непроходимые барьеры для враждебных сил. В сотрудничестве с военными администрациями строятся инженерные и фортификационные сооружения, устанавливаются дополнительные камеры наблюдения. Эти меры проводятся круглосуточно в течение всего года", — указал он.

Тесное сотрудничество России и Беларуси

Наев сообщил, что в первом полугодии, Россия активно готовила мобилизованных на территории Беларуси, включая как российских граждан, так и наемников, например, из ЧВК "Вагнер".

"Размещение российской авиации в Беларуси и их участие в задачах ПВО указывает на тесное военное сотрудничество между двумя странами", — говорит он.

Напомним, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев выразил опасение, что война между Россией и Украиной может распространиться за пределы восточных и южных регионов Украины. Это может произойти, если Россия продолжит увеличивать свои военные мощности и технологические возможности с поддержкой своих союзников, в то время как Украина будет испытывать сокращение помощи от международных партнеров.

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