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Росія стягує більше військ до кордону Курської області для протидії атакам

6 серпня 2024 23:44
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Бої у Курській області — Росія стягує війська
Російські військові у транспорті. Фото ілюстративне: росЗМІ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Російські загарбники стягують більше військ на кордон Курської області, де зараз точаться бої. В цих атаках росіяни традиційно звинувачують Сили оборони України.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 7 серпня.

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Росіяни використовують авіацію, артилерію та безпілотники, щоб відбити атаки. Також вони суттєво нарощують свою військову присутність на кордоні Курської області.

Раніше у Москві заявили, що до 300 українських бійців за підтримки танків брали участь у наступі на російські прикордонні підрозділи в Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області.

У виданні зазначили, що не змогли належним чином перевірити ццю інформацію.

Що говорять в Україні

В свою чергу, військове керівництво України в Сумській області, яка межує з Курською областю РФ, заявило, що українські сили знищили російську балістичну ракету, два безпілотники та гелікоптер у регіоні.

Також Генштаб України повідомив про удари Росії по прикордонних селах, але не згадував про будь-яку наступальну операцію України на кордоні.

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