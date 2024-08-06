Бои в Курской области - Россия стягивает войска

Российские военные в транспорте. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские захватчики стягивают больше войск на границу Курской области, где сейчас ведутся бои. В этих атаках россияне традиционно обвиняют Силы обороны Украины.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 7 августа.

Читайте также:

Бои в Курской области

Россияне используют авиацию, артиллерию и беспилотники, чтобы отразить атаки. Также они существенно наращивают свое военное присутствие на границе Курской области.

Ранее в Москве заявили, что до 300 украинских бойцов при поддержке танков приняли участие в наступлении на российские пограничные подразделения в Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

В издании отметили, что не смогли должным образом проверить эту информацию.

Что говорят в Украине

В свою очередь, военное руководство Украины в Сумской области, граничащей с Курской областью РФ, заявило, что украинские силы уничтожили российскую баллистическую ракету, два беспилотника и вертолет в регионе.

Также Генштаб Украины сообщил об ударах России по приграничным селам, но не упоминал о какой-либо наступательной операции Украины на границе.