Росія вдарила по житловому кварталу в Херсоні: загинули три жінки

Місце прильоту російського снаряду. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські війська обстріляли житловий квартал у Херсоні з артилерійських систем. Наразі відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Сьогодні близько 18:00 російські військові вкотре відкрили артилерійський вогонь по житлових кварталах Херсона. Внаслідок масивного обстрілу загинуло троє жінок, які перебували на вулиці. Дані щодо потерпілих уточнюються.

Источник: Telegram-канал Андрея Ермака

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За повідомленням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії: як зі ствольної, так і з реактивної.

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ вдарили керованою авіабомбою по медзакладу у Бериславі. А СБУ не так давно знищили російський пункт управління під Херсоном.