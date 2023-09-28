Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія вдарила по житловому кварталу в Херсоні: загинули три жінки arrow

Росія вдарила по житловому кварталу в Херсоні: загинули три жінки

28 вересня 2023 19:30
оновлено: 19:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія вдарила по житловому кварталу в Херсоні: загинули три жінки
Місце прильоту російського снаряду. Фото: Херсонська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські війська обстріляли житловий квартал у Херсоні з артилерійських систем. Наразі відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Читайте також:

Черговий вечірній обстріл

Сьогодні близько 18:00 російські військові вкотре відкрили артилерійський вогонь по житлових кварталах Херсона. Внаслідок масивного обстрілу загинуло троє жінок, які перебували на вулиці. Дані щодо потерпілих уточнюються.

Источник: Telegram-канал Андрея Ермака

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За повідомленням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії: як зі ствольної, так і з реактивної.

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ вдарили керованою авіабомбою по медзакладу у Бериславі. А СБУ не так давно знищили російський пункт управління під Херсоном. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз