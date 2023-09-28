Росія вдарила по житловому кварталу в Херсоні: загинули три жінки
Російські війська обстріляли житловий квартал у Херсоні з артилерійських систем. Наразі відомо про трьох загиблих.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Черговий вечірній обстріл
Сьогодні близько 18:00 російські військові вкотре відкрили артилерійський вогонь по житлових кварталах Херсона. Внаслідок масивного обстрілу загинуло троє жінок, які перебували на вулиці. Дані щодо потерпілих уточнюються.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За повідомленням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії: як зі ствольної, так і з реактивної.
Нагадаємо, що раніше ЗС РФ вдарили керованою авіабомбою по медзакладу у Бериславі. А СБУ не так давно знищили російський пункт управління під Херсоном.