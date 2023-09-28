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Россия ударила по жилому кварталу в Херсоне: погибли три женщины

28 сентября 2023 19:30
обновлено: 19:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия ударила по жилому кварталу в Херсоне: погибли три женщины
Место прилета российского снаряда. Фото: Херсонская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские войска обстреляли жилой квартал в Херсоне из артиллерийских систем. Пока известно о трех погибших.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Сегодня около 18:00 российские военные вновь открыли артиллерийский огонь по жилым кварталам Херсона. В результате массивного обстрела погибли три женщины, находившиеся на улице. Данные о пострадавших уточняются.

Источник: Telegram-канал Андрея Ермака

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По сообщению министра внутренних дел Игоря Клименко, только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии: как из ствольной, так и из реактивной.

Напомним, что ранее ВС РФ ударили управляемой авиабомбой по медучреждению в Бериславе. А СБУ недавно уничтожили российский пункт управления под Херсоном.

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