Росія вдарила за місцем збору українських ракет, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu.com

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що в ході одного з нападів російські війська атакували територію, де проходило збирання українських ракет. При цьому частину виробничих потужностей наразі перенесено за межі країни.

Про це Данілов розповів іспанському виданню ABC.

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Варто зазначити, що секретар РНБО, відповідаючи на питання щодо внутрішнього виробництва зброї, зокрема ракет, Данілов уникав подробиць.

"Це конфіденційний проєкт, і ніхто не розкриє його поточний стан. Все, що я можу повідомити, — це те, що, на жаль, Росія атакувала ту область, де збирання цих ракет велося. Тепер ми перемістили частину виробництва за межі нашої країни", — зауважив він.

Нагадаємо, що вранці, 26 вересня, у Херсоні російські окупанти скинули керовану авіабомбу поблизу житлових будинків. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, 25 вересня окупанти обстріляли Херсон з артилерійських систем. Під прицілом був Дніпровський район міста.