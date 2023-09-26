Росія вдарила за місцем збору українських ракет, — Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що в ході одного з нападів російські війська атакували територію, де проходило збирання українських ракет. При цьому частину виробничих потужностей наразі перенесено за межі країни.
Про це Данілов розповів іспанському виданню ABC.
Данілов про удар РФ за місцем збору ракет
Варто зазначити, що секретар РНБО, відповідаючи на питання щодо внутрішнього виробництва зброї, зокрема ракет, Данілов уникав подробиць.
"Це конфіденційний проєкт, і ніхто не розкриє його поточний стан. Все, що я можу повідомити, — це те, що, на жаль, Росія атакувала ту область, де збирання цих ракет велося. Тепер ми перемістили частину виробництва за межі нашої країни", — зауважив він.
Нагадаємо, що вранці, 26 вересня, у Херсоні російські окупанти скинули керовану авіабомбу поблизу житлових будинків. На щастя, ніхто не постраждав.
Крім того, 25 вересня окупанти обстріляли Херсон з артилерійських систем. Під прицілом був Дніпровський район міста.