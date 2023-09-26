Россия ударила по месту сбора украинских ракет, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: sluga-narodu.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в ходе одного из нападений российские войска атаковали территорию, где проходило сборка украинских ракет. При этом часть производственных мощностей теперь перенесена за пределы страны.

Об этом Данилов рассказал в интервью испанскому изданию ABC.

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Стоит отметить, что секретарь СНБО отвечая на вопросы о внутреннем производстве оружия, в частности ракет, Данилов избегал подробностей.

"Это конфиденциальный проект, и никто не раскроет его текущее состояние. Всё, что я могу сообщить, — это то, что, к сожалению, Россия атаковала ту область, где сборка этих ракет велась. Теперь мы переместили часть производства за пределы нашей страны", — отметил он.

Напомним, что утром, 26 сентября, в Херсоне российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу вблизи жилых домов. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, 25 сентября оккупанты обстреляли Херсон из артиллерийских систем. Под прицелом находился Днепровский район города.