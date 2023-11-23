На Полтавщині зараз, 23 листопада, ракетна небезпека

Ракета у повітрі. Ілюстративне фото: google.com

В Україні триває повітряна тривога. На Полтавщині загроза ракетної атаки. Ворожі ракети прямують до Миргорода через Сумщину.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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В Україні оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека у Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Зазначається, що наразі є загроза обстрілу Полтавської області. До міста Миргород прямують ворожі ракети через Сумщину.

Повідомлення про напрямок ракети. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Моніторингові групи зазначають про пуск ракет Х-59.

Повідомлення про тип ракети. Фото: скриншот допису monitor

Мапа тривог в Україні. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, у Запорізькій та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Над Запорізькою областю є фіксація ворожих БпЛА. За попередньою інформацією, це дрони типу "Шахед".

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку російські командири не можуть забезпечити логістично усіх своїх солдатів. Зараз вони просто "женуть" увесь свій людський ресурс на позиції української армії.