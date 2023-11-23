На Полтавщині зараз, 23 листопада, ракетна небезпека

Росія запустила ракету по Україні — які регіони під загрозою
В Україні триває повітряна тривога. На Полтавщині загроза ракетної атаки. Ворожі ракети прямують до Миргорода через Сумщину.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Загроза ракетного обстрілу на півночі та сході
В Україні оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека у Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Зазначається, що наразі є загроза обстрілу Полтавської області. До міста Миргород прямують ворожі ракети через Сумщину.
Моніторингові групи зазначають про пуск ракет Х-59.
Нагадаємо, у Запорізькій та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Над Запорізькою областю є фіксація ворожих БпЛА. За попередньою інформацією, це дрони типу "Шахед".
Також ми писали, що на Бахмутському напрямку російські командири не можуть забезпечити логістично усіх своїх солдатів. Зараз вони просто "женуть" увесь свій людський ресурс на позиції української армії.
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