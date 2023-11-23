Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія запустила ракету по Україні — які регіони під загрозою arrow

Росія запустила ракету по Україні — які регіони під загрозою

23 листопада 2023 22:18
оновлено: 22:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Полтавщині зараз, 23 листопада, ракетна небезпека
Ракета у повітрі. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні триває повітряна тривога. На Полтавщині загроза ракетної атаки. Ворожі ракети прямують до Миргорода через Сумщину.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Загроза ракетного обстрілу на півночі та сході

В Україні оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека у Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Повідомлення про ракетну небезпеку
Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Зазначається, що наразі є загроза обстрілу Полтавської області. До міста Миргород прямують ворожі ракети через Сумщину.

Повідомлення про напрямок ракети
Повідомлення про напрямок ракети. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

 Моніторингові групи зазначають про пуск ракет Х-59.

Повідомлення про тип ракети
Повідомлення про тип ракети. Фото: скриншот допису monitor
Мапа тривог в Україні
Мапа тривог в Україні. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, у Запорізькій та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Над Запорізькою областю є фіксація ворожих БпЛА. За попередньою інформацією, це дрони типу "Шахед".

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку російські командири не можуть забезпечити логістично усіх своїх солдатів. Зараз вони просто "женуть" увесь свій людський ресурс на позиції української армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі