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Россия запустила ракету по Украине — какие регионы под угрозой

23 ноября 2023 22:18
обновлено: 22:29
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Полтавщині зараз, 23 листопада, ракетна небезпека
Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине продолжается воздушная тревога. В Полтавской области угроза ракетной атаки. Вражеские ракеты направляются в Миргород через Сумщину.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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В Украине объявлена воздушная тревога. Ракетная угроза в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Уведомление о ракетной опасности
Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Отмечается, что сейчас угроза обстрела Полтавской области. В город Миргород направляются вражеские ракеты через Сумщину.

Сообщение о направлении ракеты
Уведомление о направлении ракеты. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Мониторинговые группы указывают на пуск ракет Х-59.

Сообщение о типе ракеты
Уведомление о типе ракеты. Фото: скриншот поста monitor
Карта тривог в Украине
Карта тривог в Украине. Фото: Карта воздушных тривог в Украине

Напомним, в Запорожской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Над Запорожской областью есть фиксация враждебных БпЛА. По предварительной информации, это дроны типа "Шахед".

Также мы писали, что на Бахмутском направлении русские командиры не могут обеспечить логистически всех своих солдат. Сейчас они просто гонят весь свой человеческий ресурс на позиции украинской армии.

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