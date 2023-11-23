На Полтавщині зараз, 23 листопада, ракетна небезпека

Ракета в воздухе. Иллюстративное фото: google.com

В Украине продолжается воздушная тревога. В Полтавской области угроза ракетной атаки. Вражеские ракеты направляются в Миргород через Сумщину.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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В Украине объявлена воздушная тревога. Ракетная угроза в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Отмечается, что сейчас угроза обстрела Полтавской области. В город Миргород направляются вражеские ракеты через Сумщину.

Уведомление о направлении ракеты. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Мониторинговые группы указывают на пуск ракет Х-59.

Уведомление о типе ракеты. Фото: скриншот поста monitor

Карта тривог в Украине. Фото: Карта воздушных тривог в Украине

Напомним, в Запорожской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Над Запорожской областью есть фиксация враждебных БпЛА. По предварительной информации, это дроны типа "Шахед".

Также мы писали, что на Бахмутском направлении русские командиры не могут обеспечить логистически всех своих солдат. Сейчас они просто гонят весь свой человеческий ресурс на позиции украинской армии.