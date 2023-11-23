На Полтавщині зараз, 23 листопада, ракетна небезпека

Россия запустила ракету по Украине — какие регионы под угрозой
В Украине продолжается воздушная тревога. В Полтавской области угроза ракетной атаки. Вражеские ракеты направляются в Миргород через Сумщину.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Угроза ракетных обстрелов на севере и востоке
В Украине объявлена воздушная тревога. Ракетная угроза в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Отмечается, что сейчас угроза обстрела Полтавской области. В город Миргород направляются вражеские ракеты через Сумщину.
Мониторинговые группы указывают на пуск ракет Х-59.
Напомним, в Запорожской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Над Запорожской областью есть фиксация враждебных БпЛА. По предварительной информации, это дроны типа "Шахед".
Также мы писали, что на Бахмутском направлении русские командиры не могут обеспечить логистически всех своих солдат. Сейчас они просто гонят весь свой человеческий ресурс на позиции украинской армии.
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