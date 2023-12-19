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Росія зараз виробляє більше ракет, ніж до повномасштабної війни, — ГУР

19 грудня 2023 23:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія зараз виробляє більше ракет, ніж до повномасштабної війни, — ГУР
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська оборонна промисловість наразі виробляє більше ракет, аніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але постійні ракетні атаки по Україні не дозволяють їй збільшувати свій резерв.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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За словами Юсова, російське оборонне виробництво залежить від номенклатури, а стосовно виготовлення саме безпілотників — фіксуються просування. Водночас збільшились й темпи випуску ракет.

"Так, це більше, ніж до повномасштабного вторгнення... але все ще вкрай недостатньо для поповнення їхніх витрат унаслідок масованих ракетних ударів проти України", — сказав він.

Як зазначив представник ГУР, наразі виготовленням нових ракет росіяни покривають витрати озброєнь, які використовують для війни проти України.

Водночас в українській розвідці не можуть казати про накопичення та відновлення у ворога "того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, по більшості номенклатури".

Нагадаємо, що у росіян виникли складнощі під час виробництва крилатих ракет на Дубненському машинобудівному заводі у Московській області. Замість необхідних 80 ракет вони виготовили лише 61.

Крім того, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Росія продовжує накопичувати ракети різних типів для того, аби завдавати нових ударів по Україні. В запасах РФ також є ще достатньо дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щоденно.

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