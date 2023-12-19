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Россия сейчас производит больше ракет, чем до полномасштабной войны, — ГУР

19 декабря 2023 23:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия сейчас производит больше ракет, чем до полномасштабной войны, — ГУР
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская оборонная промышленность сейчас производит больше ракет, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину. Но постоянные ракетные атаки по Украине не разрешают ей увеличивать свой резерв.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По словам Юсова, российское оборонное производство зависит от номенклатуры, а по изготовлению именно беспилотников фиксируются продвижение. В то же время, увеличились и темпы выпуска ракет.

"Да, это больше, чем до полномасштабного вторжения... но все еще крайне недостаточно для пополнения их расходов вследствие массированных ракетных ударов против Украины", — сказал он.

Как отметил представитель ГУР, в настоящее время изготовлением новых ракет россияне покрывают расходы вооружений, которые используются для войны против Украины.

В то же время, в украинской разведке не могут говорить о накоплении и восстановлении у врага "того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры".

Напомним, что у россиян возникли сложности при производстве крылатых ракет на Дубненском машиностроительном заводе в Московской области. Вместо необходимых 80 ракет они изготовили всего 61.

Кроме того, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия продолжает накапливать ракеты разных типов для того, чтобы наносить новые удары по Украине. В запасах РФ также есть еще достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно.

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