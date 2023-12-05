Скільки ув'язнених Росія завербувала на війну в Україні

Російська тюрма. Фото: росЗМІ

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія завербувала понад 100 тис. ув'язнених із виправних колоній на війну в нашій країні. Такі масштаби, як стверджують експерти, доводять гостру нестачу охочих брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє Newsweek.

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Кампанія була ініційована нині розформованою ПВК "Вагнер" під керівництвом її покійного лідера Євгена Пригожина влітку 2022 року.

Глава ПВК заманив ув'язнених помилуванням від Кремля та грошовими заохоченнями в обмін на шість місяців "служби" в Україні.

Крім того, голова благодійної організації "Росія за ґратами", яка захищає права ув'язнених, Ольга Романова розповіла, що представники Міністерства оборони протягом кількох місяців вербували ув'язнених як мінімум у двох виправних колоніях у Росії. А саме — у Волгоградській та Кемеровській областях.

А за даними голови антикорупційного проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна, у 2022 році понад близько 50 тис. ув'язнених було завербовано ПВК "Вагнер" по всій країні. Потім — 2023 року Міноборони Росії найняло понад 52 тис. ув'язнених для участі у війні в Україні.

До речі, у списках, які Осєчкін надав виданню, є вбивці та навіть сатаніст, засуджений за ритуальне вбивство чотирьох підлітків.

Скільки всього ув'язнених завербувала РФ на війну в Україні

Усього понад 100 тис. російських військовополонених отримали помилування за участь у бойових діях в Україні. Щотижня понад тисяча з них гинуть на війні.

Водночас, за даними Романової, на сьогоднішній день у Росії завербовано близько 120 тис. ув'язнених.

"З них 50 тис. були завербовані Пригожиним. Решта - Міністерством оборони. Кількість загиблих невідома. Близько 50 тис. відпущених ув'язнених зараз на волі", — розповіла вона.

Кого вербують на війну в Україні

Здебільшого було завербовано літніх чоловіків пенсійного віку.

Також відомо, що зараз завербовано близько тисячі жінок-в'язнів.

"Міністерство оборони в основному наймає засуджених з республік етнічних меншин країни, включаючи Дагестан на Кавказі, Якутію на північному сході Сибіру, Бурятію, розташовану неподалік російсько-монгольського кордону, та Красноярський край", — додала Романова.

Нагадаємо, 1 грудня президент Росії Володимир Путін підписав указ щодо встановлення штатної чисельності Збройних Сил РФ. Згідно з указом, чисельність Збройних сил РФ складе 1,32 млн військовослужбовців.

Також ми писали, що Росія продовжує приховану мобілізацію на тлі майбутніх виборів. Тепер у Кремлі намагаються поповнити свої лави ще й жінками.