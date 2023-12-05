Сколько заключенных Россия завербовала на войну в Украине

Российская тюрьма. Фото: росСМИ

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия завербовала более 100 тыс. заключенных из исправительных колоний на войну в нашей стране. Эти масштабы, как утверждают эксперты, подчеркивают острую нехватку желающих принимать участие в боевых действиях.

Об этом сообщает Newsweek.

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Когда началось вербование заключенных

Кампания была инициирована на данный момент расформированной ЧВК "Вагнер" под руководством ее покойного лидера Евгения Пригожина летом 2022 года.

Глава ЧВК заманил заключенных помилованием от Кремля и денежными поощрениями в обмен на шесть месяцев "службы" в Украине.

Кроме того, глава благотворительной организации "Россия за решеткой", защищающей права заключенных, Ольга Романова рассказала, что представители Министерства обороны в течение нескольких месяцев вербовали заключенных как минимум в двух исправительных колониях в России. А именно — в Волгоградской и Кемеровской областях.

А по данным главы антикоррупционного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, в 2022 году более около 50 тыс. заключенных были завербованы ЧВК "Вагнер" по всей стране. Затем — в 2023 году Минобороны России наняло более 52 тыс. заключенных для участия в войне в Украине.

К слову, в списках, которые Осечкин предоставил изданию, есть убийцы и даже сатанист, осужденный за ритуальное убийство четырех подростков.

Сколько всего заключенных завербовала РФ на войну в Украине

Всего более 100 тыс. российских военнопленных получили помилование за участие в боевых действиях. Каждую неделю более тысячи из них погибают на войне.

В то же время, по данным Романовой, на сегодняшний день в России завербовано около 120 тыс. заключенных.

"Из них 50 тыс. были завербованы Пригожиным. Остальные — Министерством обороны. Число погибших неизвестно. Около 50 тыс. отпущенных заключенных сейчас на свободе", — рассказала она.

Кого вербуют на войну в Украине

В большинстве были завербованы пожилые мужчины пенсионного возраста.

Также известно, что на данный момент завербовано около тысячи женщин-заключенных.

"Министерство обороны в основном нанимает осужденных из республик этнических меньшинств страны, включая Дагестан на Кавказе, Якутию на северо-востоке Сибири, Бурятию, расположенную недалеко от российско-монгольской границы, и Красноярский край", — добавила Романова.

Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ по установлению штатной численности Вооруженных Сил РФ. Согласно указу, численность Вооруженных сил РФ составит 1,32 млн.военнослужащих.

Также мы писали, что Россия продолжает скрытую мобилизацию на фоне предстоящих выборов. Теперь в Кремле пытаются пополнить свои ряды еще и женщинами.