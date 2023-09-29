Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: в ОВА показали наслідки
Сьогодні Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області знову атакувала російська армія. Ворог поцілив двома дронами-камікадзе та гатив з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Жертв немає
За його повідомленням, внаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок. Пожежу ліквідували вогнеборці. Загалом же близько чотирьох таких пошкоджених будинків.
"Загорілася й суха трава. Надзвичайники пожежу загасили. Люди вціліли", — написав Лисак.
Ушкоджень зазнали комунальне підприємство, лінія електропередач та газопровід.
Нагадаємо, що раніше ЗС РФ знову гатили по Нікополю, було поранено двох осіб. А 20 вересня на місто стався наліт "шахедів": було збито два безпілотника, потерпілих не було.