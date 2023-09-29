Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: в ОВА показали наслідки

Наслідки обстрілів. Джерело: Сергій Лисак

Сьогодні Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області знову атакувала російська армія. Ворог поцілив двома дронами-камікадзе та гатив з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Жертв немає

За його повідомленням, внаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок. Пожежу ліквідували вогнеборці. Загалом же близько чотирьох таких пошкоджених будинків.

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Джерело: Сергій Лисак

"Загорілася й суха трава. Надзвичайники пожежу загасили. Люди вціліли", — написав Лисак.

Джерело: Сергій Лисак

Ушкоджень зазнали комунальне підприємство, лінія електропередач та газопровід.

Робота рятувальника. Джерело: Сергій Лисак

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ знову гатили по Нікополю, було поранено двох осіб. А 20 вересня на місто стався наліт "шахедів": було збито два безпілотника, потерпілих не було.