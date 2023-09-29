Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: в ОВА показали наслідки arrow

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: в ОВА показали наслідки

29 вересня 2023 19:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами: в ОВА показали наслідки
Наслідки обстрілів. Джерело: Сергій Лисак
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області знову атакувала російська армія. Ворог поцілив двома дронами-камікадзе та гатив з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Читайте також:

Жертв немає

За його повідомленням, внаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок. Пожежу ліквідували вогнеборці. Загалом же близько чотирьох таких пошкоджених будинків. 

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Джерело: Сергій Лисак

"Загорілася й суха трава. Надзвичайники пожежу загасили. Люди вціліли", — написав Лисак. 

Джерело: Сергій Лисак

Ушкоджень зазнали комунальне підприємство, лінія електропередач та газопровід. 

Робота рятувальника. Джерело: Сергій Лисак

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ знову гатили по Нікополю, було поранено двох осіб. А 20 вересня на місто стався наліт "шахедів": було збито два безпілотника, потерпілих не було.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз