У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки "шахедів"
У ніч з 19 на 20 вересня окупанти атакували Дніпропетровську область. Руйнування внаслідок обстрілів зафіксували у Нікопольському районі.
Про це повідомив голова Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак.
Що відомо про нічні обстріли в регіоні
"Знову під ударом російської армії — Нікопольщина", — зазначив Сергій Лисак.
За його словами, окупанти обстрілював не лише Нікополь а й Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади.
"Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 авто і лінії електропередач", — повідомив голова ОВА.
Наразі наслідки атак уточнюються. Про потерпілих повідомлень не було. Над регіоном збили одразу два "шахеди".
"Добре спрацювали оборонці неба з Повітряного командування "Схід". Збили над областю два БпЛА ворога, перетворивши їх на металобрухт", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці.
Також сили ППО відзвітували про успіхи у боротьбі з "шахедами" у ніч на 20 вересня.