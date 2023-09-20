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У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки "шахедів"

20 вересня 2023 09:27
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Валерія Пержун
редактор
У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки "шахедів"
Наслідки нічної атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ніч з 19 на 20 вересня окупанти атакували Дніпропетровську область. Руйнування внаслідок обстрілів зафіксували у Нікопольському районі. 

Про це повідомив голова Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак.

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"Знову під ударом російської армії — Нікопольщина", — зазначив Сергій Лисак.

Наслідки російського обстрілу
Пошкоджене вікно у приватному будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

За його словами, окупанти обстрілював не лише Нікополь а й Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. 

"Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 авто і лінії електропередач", — повідомив голова ОВА.

Побитий автомобіль внаслідок атаки
Авто з розбитими вікнами. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наразі наслідки атак уточнюються. Про потерпілих повідомлень не було. Над регіоном збили одразу два "шахеди".

"Добре спрацювали оборонці неба з Повітряного командування "Схід". Збили над областю два БпЛА ворога, перетворивши їх на металобрухт", — йдеться у повідомленні. 

Сергій Лисак розповів про наслідки атаки
Скриншот повідомлення Сергія Лисака

Нагадаємо, вночі окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці.

Також сили ППО відзвітували про успіхи у боротьбі з "шахедами" у ніч на 20 вересня.

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