В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки "шахедов"
В ночь с 19 на 20 сентября оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Разрушения в результате обстрелов зафиксировали в Никопольском районе.
Об этом сообщил глава Днепропетровска ОВА Сергей Лысак.
Что известно о ночных обстрелах в регионе
"Снова под ударом российской армии — Никопольщина", — отметил Сергей Лысак.
По его словам, оккупанты обстреливали не только Никополь, но и Красногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую общины.
"Повреждены 5 частных домов, 2 авто и линии электропередач", — сообщил глава ОВА.
Последствия атак уточняются. О пострадавших сообщениях не было. Над регионом сбили сразу два "шахеда".
"Хорошо сработали защитники неба из Воздушного командования "Восток". Сбили над областью два БпЛА врага, превратив их в металлолом", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью оккупанты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
Также силы ПВО отчитались об успехах в борьбе с "шахедами" в ночь на 20 сентября.