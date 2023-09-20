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В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки "шахедов"

20 сентября 2023 09:27
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Валерия Пержун
редактор
В Днепропетровской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки "шахедов"
Последствия ночной атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь с 19 на 20 сентября оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Разрушения в результате обстрелов зафиксировали в Никопольском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровска ОВА Сергей Лысак.

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"Снова под ударом российской армии — Никопольщина", — отметил Сергей Лысак.

Последствия российского обстрела
Повреждены окна в частном доме. Фото: Днепропетровская ОВА

По его словам, оккупанты обстреливали не только Никополь, но и Красногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую общины.

"Повреждены 5 частных домов, 2 авто и линии электропередач", — сообщил глава ОВА.

Побитый автомобиль в результате атаки
Автомобиль с разбитыми окнами. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атак уточняются. О пострадавших сообщениях не было. Над регионом сбили сразу два "шахеда".

"Хорошо сработали защитники неба из Воздушного командования "Восток". Сбили над областью два БпЛА врага, превратив их в металлолом", — говорится в сообщении.

Сергей Лысак рассказал о последствиях атаки
Скриншот сообщения Сергея Лисака

Напомним, ночью оккупанты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

Также силы ПВО отчитались об успехах в борьбе с "шахедами" в ночь на 20 сентября.

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