Россияне атаковали Днепропетровщину дронами: в ОВА показали последствия
Сегодня Никополь и Марганецкую громаду Днепропетровской области снова атаковала российская армия. Враг использовал два дрона-камикадзе и тяжелую артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Жертв нет
По его сообщению, в результате обстрелов загорелся частный дом. Пожар ликвидировали пожарные. В целом же около четырех таких повреждённых домов.
"Загорелась сухая трава. Спасатели пожар потушили. Люди уцелели", — написал Лысак.
Повреждения получили коммунальное предприятие, линия электропередач и газопровод.
Напомним, что ранее ВС РФ снова били по Никополю, ранены два человека. А 20 сентября на город произошел налет "шахедов": сбиты два беспилотника, пострадавших не было.