Россияне атаковали Днепропетровщину дронами: в ОВА показали последствия

Последствия обстрелов. Источник: Сергей Лысак

Сегодня Никополь и Марганецкую громаду Днепропетровской области снова атаковала российская армия. Враг использовал два дрона-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Жертв нет

По его сообщению, в результате обстрелов загорелся частный дом. Пожар ликвидировали пожарные. В целом же около четырех таких повреждённых домов.

Поврежден дом в результате обстрела. Источник: Сергей Лысак

"Загорелась сухая трава. Спасатели пожар потушили. Люди уцелели", — написал Лысак.

Источник: Сергей Лысак

Повреждения получили коммунальное предприятие, линия электропередач и газопровод.

Работа спасателя. Источник: Сергей Лысак

Напомним, что ранее ВС РФ снова били по Никополю, ранены два человека. А 20 сентября на город произошел налет "шахедов": сбиты два беспилотника, пострадавших не было.