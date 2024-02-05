Росіяни атакували Херсон — загинули четверо людей

Наслідки обстрілу РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські загарбники в понеділок, 5 лютого, здійснили атаку на центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу відомо про чотирьох загиблих мешканців міста.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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За даними слідства, внаслідок вибуху снарядів під час обстрілу загорівся легковий автомобіль — у ньому виявили тіла двох загиблих людей.

Згодом стало відомо про ще дві жертви російської атаки. Одна з них, 66-річна жінка на момент обстрілу перебувала на власному подвір'ї, інший — чоловік, що від отриманих поранень помер у лікарні.

Крім того, від артилерійського удару був поранений 24-річний чоловік.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Скриншот допису Херсонської обласної прокуратури

Скриншот допису Херсонської обласної прокуратури

Нагадаємо, російські окупанти 2 лютого завдали авіаудару по центру Херсона. Внаслідок атаки загарбників постраждали двоє людей.

Згодом місцева влада показала наслідки обстрілу центру Херсона. Було частково зруйновано триповерховий будинок та пошкоджено оселі, які були поряд.