Россияне атаковали Херсон — погибли четыре человека
Российские захватчики в понедельник, 5 февраля, совершили атаку на центральную часть Херсона. В результате обстрела известно о четырех погибших жителях города.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
Обстрел Херсона 5 февраля
По данным следствия, в результате взрыва снарядов при обстреле загорелся легковой автомобиль — в нем обнаружили тела двух погибших.
Впоследствии стало известно еще о двух жертвах российской атаки. Одна из них, 66-летняя женщина на момент обстрела находилась на собственном подворье, другой — мужчина, который умер в больнице от полученных ранений.
Кроме того, от артиллерийского удара был ранен 24-летний мужчина.
Правоохранители начали досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российские оккупанты 2 февраля нанесли авиаудара по центру Херсона. В результате атаки захватчиков пострадали два человека.
Впоследствии местные власти показали последствия обстрела центра Херсона. Было частично разрушено трехэтажное здание и повреждены дома, которые были рядом.
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