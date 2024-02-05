Россияне атаковали Херсон — погибли четыре человека

Последствия обстрелов РФ. Фото: Херсонская областная прокуратура

Российские захватчики в понедельник, 5 февраля, совершили атаку на центральную часть Херсона. В результате обстрела известно о четырех погибших жителях города.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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По данным следствия, в результате взрыва снарядов при обстреле загорелся легковой автомобиль — в нем обнаружили тела двух погибших.

Впоследствии стало известно еще о двух жертвах российской атаки. Одна из них, 66-летняя женщина на момент обстрела находилась на собственном подворье, другой — мужчина, который умер в больнице от полученных ранений.

Кроме того, от артиллерийского удара был ранен 24-летний мужчина.

Правоохранители начали досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Скриншот поста Херсонской областной прокуратуры

Скриншот поста Херсонской областной прокуратуры

Напомним, российские оккупанты 2 февраля нанесли авиаудара по центру Херсона. В результате атаки захватчиков пострадали два человека.

Впоследствии местные власти показали последствия обстрела центра Херсона. Было частично разрушено трехэтажное здание и повреждены дома, которые были рядом.