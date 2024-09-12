У Нікополі рятувальники потрапили під російський обстріл — є влучання у пожежну машину

Окупанти влучили у пожежну машину. Фото: МВС

У Нікополі Дніпропетровської області рятувальники потрапили під російський обстріл. Окупанти влучили у пожежну машину.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України у четвер, 12 вересня.

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За інформацією влади, рятувальники потрапили під обстріл під час гасіння пожежі.

"11 вересня рятувальники гасили пожежу в приватному секторі Нікополя, спричинену влучанням дрону", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Фото: МВС

Зазначається, що під час гасіння ворог завдав повторного удару, влучивши в пожежно-рятувальний автомобіль.

"Рятувальники не постраждали", — наголошують в МВС.

Там додали, що через загрозу життя рятувальники тимчасово покинули місце події, але після повернення ліквідували пожежу.