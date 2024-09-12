В Никополе спасатели попали под российский обстрел — есть попадание в пожарную машину

Оккупанты попали в пожарную машину. Фото: МВД

В Никополе Днепропетровской области спасатели попали под российский обстрел. Оккупанты попали в пожарную машину.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины в четверг, 12 сентября.

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По информации властей, спасатели попали под обстрел во время тушения пожара.

"11 сентября спасатели тушили пожар в частном секторе Никополя, вызванный попаданием дрона", — говорится в сообщении.

Поврежденный пожарно-спасательный автомобиль. Фото: МВД

Отмечается, что во время тушения враг нанес повторный удар, попав в пожарно-спасательный автомобиль.

"Спасатели не пострадали", — подчеркивают в МВД.

Там добавили, что из-за угрозы жизни пожарные временно покинули место происшествия, но по возвращении ликвидировали огонь.