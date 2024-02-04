Росіяни атакували з авіації 12 населених пунктів Харківщини — вечірнє зведення Генштабу

Українські військові на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 711 день повномасштабної війни Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Окупанти завдали 32 авіаційних удари по території України, з них 12 по населених пунктах Харківщини.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

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Росіяни ведуть активний наступ

Зазначається, що окупанти попри значні втрати в особовому складі продовжують наступ вздовж лінії фронту. Ворог проводить активні штурмові дії. У Генштабі вказали, що загарбники почали дедалі частіше використовувати авіацію та FPV-дрони для атак по Україні.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Також ворог здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — зауважили в Генштабі.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація незмінна. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Колодязне Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Клюси, Баранівка, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Володимрівка, Степок, Покровка, Грабовське Сумської області; Веселе, Гатище, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися майже 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Воїн ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку воїни ЗСУ відбили атаки біля Тернів Донецької області, де ворожі солдати намагалися прорвати українських військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки біля Багданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог марно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, п'ять разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

Військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 30 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ", — додали в Генштабі.

Під ворожим артилерійським та мінометним вогнем перебували місто Херсон та населені пункти області — Токарівка, Дар’ївка, Дніпровське. Росіяни завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Тягинці, Іванівці, Кринках, що на Херсонщині.

Натомість українська авіація атакувала п'ять місць зосередження особового складу солдатів РФ.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, група ворожих диверсантів намагалася прорвати український кордон у Сумській області в суботу, 3 лютого. Окупанти втратили трьох військових загиблими або пораненими.

Додамо, росіяни атакували Нікополь з важкої артилерії та дронів-камікадзе у суботу, 3 лютого. Внаслідок ударів були пошкоджені десятки приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.