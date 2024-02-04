Россияне атаковали из авиации 12 населенных пунктов Харьковщины — вечерняя сводка Генштаба

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается 711-й день полномасштабной войны Российской Федерации против нашего государства. В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 32 авиационных удара по территории Украины, из них 12 по населенным пунктам Харьковщины.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Отмечается, что оккупанты, несмотря на значительные потери в личном составе, продолжают наступление вдоль линии фронта. Враг производит активные штурмовые действия. В Генштабе указали, что захватчики стали все чаще использовать авиацию и FPV-дроны для атак по Украине.

"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Также враг совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — отметили в Генштабе.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация неизменна. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Колодезное Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Клюсы, Барановка, Гремяч, Богданово Черниговской области; Владимировка, Степок, Покровка, Грабовское Сумской области; Веселое, Гатище, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наступательных действий враг не зафиксировано. Противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались почти 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

Воин ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении воины ВСУ отбили атаки возле Тернов Донецкой области, где вражеские солдаты пытались прорвать украинские войска. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны обиты три атаки возле Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими воинами отбита 21 атака в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пять раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Кураховое, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Катериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

Военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении Силами обороны отбиты две атаки к северу от Приютного и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы случились в 30 населенных пунктах, среди них Полтавка, Червоное, Чаривное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций украинских войск", — добавили в Генштабе.

Под вражеским артиллерийским и минометным огнем находились Херсон и населенные пункты области — Токаревка, Дарьевка, Днепровское. Россияне нанесли удар с реактивных систем залпового огня по Тягинке, Ивановке, Крынках Херсонской области.

Украинская авиация атаковала пять мест сосредоточения личного состава солдат РФ.

Скриншот поста Генштаба ВСУ

Скриншот поста Генштаба ВСУ

Скриншот поста Генштаба ВСУ

Напомним, группа вражеских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу в Сумской области в субботу, 3 февраля. Оккупанты потеряли трех военных погибшими или ранеными.

Добавим, россияне атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе в субботу, 3 февраля. В результате ударов были повреждены десятки частных домов и другая гражданская инфраструктура.