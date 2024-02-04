Росіяни будуть вчити дітей на ТОТ збирати дрони у школах, — ЦНС
Російські загарбники планують на тимчасово окупованих територіях використовувати дітей для війни проти України. Для цього на уроках їх навчатимуть збирати безпілотники.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни навчатимуть дітей на ТОТ збирати БпЛА
"Окупанти готуються ввести на тимчасово окупованих територіях модуль технологій БпЛА на уроках праці", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що даний модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів у військових цілях.
Водночас серед школярів будуть вести агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.
Наголошується, що Кремль розглядає управління БпЛА — як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби.
"Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу", — наголосили у Спротиві.
Таким чином ворог порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях.
Нагадаємо, що на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.
Крім того, російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.
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