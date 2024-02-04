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Росіяни будуть вчити дітей на ТОТ збирати дрони у школах, — ЦНС

4 лютого 2024 15:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни будуть вчити дітей на ТОТ збирати дрони у школах, — ЦНС
Російський військовий в школі на ТОТ. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники планують на тимчасово окупованих територіях використовувати дітей для війни проти України. Для цього на уроках їх навчатимуть збирати безпілотники.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Росіяни навчатимуть дітей на ТОТ збирати БпЛА

"Окупанти готуються ввести на тимчасово окупованих територіях модуль технологій БпЛА на уроках праці", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що даний модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів у військових цілях.

Водночас серед школярів будуть вести агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.

Наголошується, що Кремль розглядає управління БпЛА — як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби.

"Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу", — наголосили у Спротиві.

Таким чином ворог порушує міжнародне право й використовує цивільне населення у військових цілях.

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Скриншот допису Спротиву

Нагадаємо, що на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.

Крім того, російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.

діти
безпілотники
окупанти
окупація
дрони

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