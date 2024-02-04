Россияне будут учить детей на ВОТ собирать дроны в школах, — ЦНС

Российский военный в школе на ТОТ. Фото: росСМИ

Российские захватчики планируют на временно оккупированных территориях использовать детей для войны против Украины. Для этого на уроках они будут учить собирать беспилотники.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Оккупанты готовятся ввести на временно оккупированных территориях модуль технологий БпЛА на уроках труда", — говорится в сообщении.

Известно, что данный модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сбору беспилотных летательных аппаратов в военных целях.

В то же время, среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению на технических специальностях и работе на военных заводах.

Отмечается, что Кремль рассматривает управление БпЛА как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе.

"Россияне намерены привлечь как можно больше молодежи к своим милитарным структурам и работе на объектах военно-промышленного комплекса", — подчеркнули в Спротиве.

Таким образом, враг нарушает международное право и использует гражданское население в военных целях.

Скриншот поста Сопротивления

Напомним, что на территории так называемой "ЛНР" будут внедряться советские практики в работе с детьми и молодежью. Соответствующее решение согласовано с администрацией президента РФ.

Кроме того, российские захватчики хотят максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Сделать это планируется до конца 2023 года.