Росіяни хочуть провести примусову мобілізацію на окупованих територіях

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що російські окупанти готують примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України. За його словами, це лише питання часу.

Про це Юрій Соболевський сказав в ефірі телемарафону.

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"Вони готують примусову мобілізацію. Це лише питання часу. На жаль, все про це каже", — заявив Соболевський.

За його словами, наразі гуманітарна ситуація в Херсонській області залишається складною, адже соціальні програми не виконуються.

"Те ж саме стосується і вугілля, і соціального хліба, і багатьох інших програм", – додав Соболевський.

Нагадаємо, російські окупанти вербують білоруську молодь на навчання у своїх військових вищих навчальних закладах. Вони пропонують ставати їм офіцерами.

Також ми писали, що Росія щодня мобілізує близько 1000-1100 осіб. У росіян є мотивація йти в армію через високу заробітну плату, особливо в кризових регіонах.

Додамо, російські загарбники вдаються до проведення прихованої мобілізації на тимчасово окупованих українських територіях. Однак призов до лав армії РФ може стати масштабним після виборів російського диктатора Володимира Путіна.