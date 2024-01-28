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Россияне хотят провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях

28 января 2024 09:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне хотят провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что российские оккупанты готовят принудительную мобилизацию на временно захваченных территориях Украины. По его словам, это только вопрос времени.

Об этом Юрий Соболевский сказал в эфире телемарафона.

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"Они готовят принудительную мобилизацию. Это только вопрос времени. К сожалению, все об этом говорит", — заявил Соболевский.

По его словам, гуманитарная ситуация в Херсонской области остается сложной, ведь социальные программы не выполняются.

"То же касается и угля, и социального хлеба, и многих других программ", — добавил Соболевский.

Напомним, российские оккупанты вербуют белорусскую молодежь на обучение в своих военных высших учебных заведениях. Они предлагают становиться им офицерами.

Также мы писали, что Россия ежедневно мобилизует около 1000–1100 человек. У россиян есть мотивация идти в армию из-за высокой заработной платы, особенно в кризисных регионах.

Добавим, российские захватчики прибегают к проведению скрытой мобилизации на временно оккупированных украинских территориях. Однако призыв в ряды армии РФ может стать масштабным после выборов российского диктатора Владимира Путина.

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