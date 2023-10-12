Росіяни хотіли штучно створити техногенну катастрофу на ЗАЕС, — Буданов

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УП

Влітку окупанти хотіли вчинити техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС. Вони планували зробити штучне перевантаження системи й контрольований викид радіації.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

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"Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем", — розповів Буданов.

За його словами, всі подібні ігри завжди погано закінчуються, а це точно призвело б до реальної ядерної катастрофи.

Чи є загроза зараз

"Вона все ще загрозлива, оскільки ми всі маємо пам'ятати, що станція залишається окупованою. І в принципі нічого глобально там не змінилося", — сказав очільник розвідки.

Він зазначив, що був кризовий момент, який вдалося пройти. Проте це не знімає загрози у випадку, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, бо в неї є всі можливості для цього.

"Чи зможемо ми знову запобігти цьому? Сподіваюся, що зможемо", — додав Буданов.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав найнебезпечнішого для України російського генерала. За його словами, це керівник п'ятої служби ФСБ Росії генерал Сергій Беседа.

Також очільник української розвідки розповів, що у ватажка Чечні Рамзана Кадирова виникли серйозні проблеми з нирками. Деякий час він був тяжко хворий, проте поки що йому вдалося уникнути смерті.