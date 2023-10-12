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Россияне хотели искусственно создать техногенную катастрофу на ЗАЭС, — Буданов

12 октября 2023 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне хотели искусственно создать техногенную катастрофу на ЗАЭС, — Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Летом оккупанты хотели совершить техногенную катастрофу на Запорожской АЭС. Они планировали произвести искусственную перегрузку системы и контролируемый выброс радиации.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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"Хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах — и разлетелась по сторонам радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственную перегрузку системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализован за местом", — рассказал Буданов.

По его словам, все подобные игры всегда плохо заканчиваются, и это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе.

Есть ли угроза сейчас

"Она все еще угрожающая, поскольку мы все должны помнить, что станция остается оккупированной. И в принципе ничего глобально там не изменилось", — сказал глава разведки.

Он отметил, что был кризисный момент, который удалось пройти. Однако это не снимает угрозы в случае, если Россия снова захочет совершить что-то подобное. У неё есть все возможности для этого.

"Сможем ли мы снова предотвратить это? Надеюсь, что сможем", — добавил Буданов.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал самого опасного для Украины российского генерала. По его словам, руководитель пятой службы ФСБ России генерал Сергей Беседа.

Также глава украинской разведки рассказал, что у главаря Чечни Рамзана Кадырова возникли серьезные проблемы с почками. Некоторое время он был тяжело болен, однако пока ему удалось избежать смерти.

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