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Росіяни намагають комплектувати елітні десантні війська вихідцями з Куби, — ISW

1 жовтня 2023 08:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни намагають комплектувати елітні десантні війська вихідцями з Куби, — ISW
Російські десантники. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни вербують громадян Куби для служби у повітряно-десантних військах Російської Федерації. Це свідчить про те, що ці елітні війська загарбників зазнають важких втрат у боях проти Збройних сил України.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Кубинці воюватимуть в армії РФ

"Російські військові продовжують вербувати кубинських громадян для війни в Україні, можливо, у складі відносно елітних повітряно-десантних формувань. 29 вересня російське опозиційне видання Mobilization News заявило, що науковий співробітник Інституту історії РАН, член Експертної ради при уряді РФ Володимир Шкунов завербував вісім громадян Куби для участі у війні в Україні", — говориться у звіті Інституту.

Mobilization News також заявило, що близько 140 громадян Куби прибули до Росії влітку 2023 року та приєдналися до 106-ї дивізії ВДВ зі штабом у місті Тула. На думку аналітиків, це додатково вказує на те, що 106-та дивізія ВДВ, ймовірно, зазнала важки втрат у боях в Україні.  30 вересня агентство Reuters повідомило, 119 кубинців навчаються на російській військовій базі за межами міста Тула і що деякі кубинські новобранці вже перебувають в Україні.

Реакція офіційної Куби

Раніше 8 вересня ISW повідомляв, що кубинські офіційні особи заарештували 17 осіб за звинуваченням у заманюванні кубинських чоловіків служити в російській армії. Міністерство закордонних справ Куби 5 вересня заявило, що "Куба не грає жодної ролі у війні в Україні" і що вона "діятиме енергійно" проти всіх, хто намагається вербувати найманців з Куби.

Раніше ми розповідали, російське військове командування планує створення нового виду збройних сил, що спеціалізуються на штурмі ворожих укріплень. Імовірно, нові військові загони включатимуть штурмові та розвідувальні підрозділи, кожен з яких отримає танки, легку бронетехніку, артилерію та різні безпілотні пристрої.

Нагадуємо, що південнокорейські джерела стверджують, що військове обладнання, яке постачається з Північної Кореї, застосовується Росією у війні проти України. Цей висновок було зроблено з урахуванням даних розвідки.

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