Россияне пытаются комплектовать элитные десантные войска выходцами с Кубы, — ISW

Российские десантники. Фото: росСМИ

Россияне вербуют граждан Кубы для службы в воздушно-десантных войсках Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что эти элитные войска захватчиков несут тяжелые потери в боях против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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"Российские военные продолжают вербовать кубинских граждан для войны в Украине, возможно, в составе относительно элитных воздушно-десантных формирований. 29 сентября российское оппозиционное издание Mobilization News заявило, что научный сотрудник Института истории РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Владимир Шкунов завербовал восемь граждан Кубы для участия в войне в Украине", — говорится в отчете Института.

Mobilization News также заявило, что около 140 граждан Кубы прибыли в Россию летом 2023 года и присоединились к 106-й дивизии ВДВ со штабом в городе Тула. По мнению аналитиков, это дополнительно указывает на то, что 106-я дивизия ВДВ, вероятно, понесла тяжелые потери в боях в Украине. 30 сентября агентство Reuters сообщило, 119 кубинцев учатся на российской военной базе за пределами города Тула и некоторые кубинские новобранцы уже находятся в Украине.

Реакция официальной Кубы

Ранее 8 сентября ISW сообщал, что кубинские официальные лица арестовали 17 человек по обвинению в привлечении кубинских мужчин служить в российской армии. Министерство иностранных дел Кубы 5 сентября заявило, что "Куба не играет никакой роли в войне в Украине" и что она будет "действовать энергично" против всех, кто пытается вербовать наемников с Кубы.

Ранее мы рассказывали, что российское военное командование планирует создание нового вида вооруженных сил, специализирующихся на штурме вражеских укреплений. Вероятно, новые военные отряды будут включать в себя штурмовые и разведывательные подразделения, каждое из которых получит танки, легкую бронетехнику, артиллерию и различные беспилотные устройства.

Напоминаем, что южнокорейские источники утверждают, что поставляемое из Северной Кореи военное оборудование применяется Россией в войне против Украины. Этот вывод был сделан на базе данных разведки.