Росіяни планують обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами

Ворожий Ту-22М3 з ракетами Х-32. Ілюстративне фото: defence-ua.com

Ворог має намір здійснити нове оснащення для крилатих ракет X-32. Йдеться про обладнання повітряної зброї касетними боєприпасами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Ворог має намір обладнати ракети X-32 касетними боєприпасами

За даними Центру нацспротиву, небайдужі надали документи відомству. З яких зрозуміло, що росіяни на Дубненському машинобудівному заводі виготовляють нові ракети для майбутніх обстрілів населених пунктів України.

Підтвердженням мети окупантів про плани обладнати ракети X-32 касетними боєприпасами також є вищезгадані документи.

"Міністерство нападу РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком", — додали у Центрі спротиву.

Скриншот документа Дубненського машинобудівного заводу

Як вказують фахівці, до цього часу застосування в атаках по Україні подібних ракет ще не було виявлено.

Нагадаємо, Укроборонпром разом з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підбили підсумки 2023 року. Вони виявилися позитивними для сфери оборони нашої країни. Зокрема, виробництво різного роду озброєння виросло у 12 разів — з 52,3 тис. до 637,4 тис. одиниць.

Додамо, в одній з українських науково-дослідних установ оборонного відомства здійснюють випробування новітніх кулеметів. Вони стануть заміною для зразків радянського типу