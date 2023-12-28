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Україна прискорила темпи виробництва власних САУ та бронемашин і це не єдині здобутки

28 грудня 2023 00:05
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Скільки зброї виробила Україна у 2023 році - кількість виготовлених боєприпасів 2023
Мінометні постріли українського виробництва. Фото: "Українська бронетехніка"
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Укроборонпром разом з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підбили підсумки 2023 року. Вони виявилися позитивними для сфери оборони нашої країни. Зокрема, виробництво різного роду озброєння виросло у 12 разів — з 52,3 тис. до 637,4 тис. одиниць.

Найважливіші тези з брифінгу керівників відомств Германа Сметаніна та Олександра Камишіна "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік" передає АрміяINFORM.

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Як змінилося виробництво боєприпасів у 2023 році

За даними відомств, виробництво мінометних мін різних зросло у 42 рази, а артилерійських снарядів — у 2,5 рази. Крім того, в Україні стартувало виробництво снарядів калібру 125 мм та 73 мм, а також пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25 та боєприпаси для БПЛА. 

Скільки військової техніки виробляється у 2023 році в Україні

Щомісяця випускається шість самохідних артилерійських установок САУ "Богдана". Окрім того, у п'ять разів збільшилося виробництво БТР і у 3,4 рази — бронемашин.  

Скільки безпілотників виробила Україна у 2023 році

Україна вийшла на рівень виробництва понад мільйон FPV-дронів, 10 тис. ударних дронів та 1000 далекобійних БПЛА. Наразі випробування проходять підводні дрони. На брифінгу заявили, що Україна саме ними фактично вибила російський флот з Криму.

Чи ремонтують в Україні західні танки

Ремонтні підрозділи армії та приватних підприємств наразі працюють зі всіма зразками техніки країн-партнерів. Зокрема, танки Leopard 1 і Leopard 2 зараз реставрують як в Україні, так і за кордоном. 

Яка ситуація з порохом 

Дефіцит пороху наразі спостерігається в усьому світі, однак Україна страждає від цього найбільше. У Мінстратпромі вважають, що це питання можна вирішити шляхом співпраці з приватним бізнесом. 

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України планують розпочати контроль над закупівлями для української армії. Для того, аби уникнути нечесних закупівель, створили агенцію "Державний оператор тилу".

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