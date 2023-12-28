Сколько оружия произвела Украина в 2023 году - количество изготовленных боеприпасов 2023

Минометные выстрелы украинского производства. Фото: "Украинская бронетехника"

Укроборонпром вместе с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подвели итоги 2023 года. Они оказались положительными для сферы обороны нашей страны. В частности, производство разного рода вооружения выросло в 12 раз — с 52,3 тыс. до 637,4 тыс. единиц.

Главные тезисы по брифингу руководителей ведомств Германа Сметанина и Александра Камышина "Результаты деятельности Минстратегпрома и Укроборонпрома за 2023 год" передает Армия INFORM.

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Как изменилось производство боеприпасов в 2023 году

По данным ведомств, производство минометных мин разных выросло в 42 раза, а артиллерийских снарядов — в 2,5 раза. Кроме того, в Украине стартовало производство снарядов калибра 125 и 73 мм, а также выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25 и боеприпасы для БПЛА.

Сколько военной техники выпускается в 2023 году в Украине

Ежемесячно выпускается шесть самоходных артиллерийских установок САУ "Богдана". Кроме того, в пять раз увеличилось производство БТР и в 3,4 раза — бронемашин.

Сколько беспилотников произвела Украина в 2023 году

Украина вышла на уровень производства более миллиона FPV-дронов, 10 тыс. ударных дронов и 1000 дальнобойных БПЛА. В настоящее время испытания проходят подводные дроны. На брифинге заявили, что Украина именно ими фактически выбила российский флот из Крыма.

Ремонтируют ли в Украине западные танки

Ремонтные подразделения армии и частных предприятий работают со всеми образцами техники стран-партнеров. В частности, танки Leopard 1 и Leopard 2 сейчас реставрируют как в Украине, так и за границей.

Какая ситуация с порохом

Дефицит пороха сейчас наблюдается во всем мире, однако Украина страдает от этого больше всего. В Минстратпроме считают, что этот вопрос можно решить путем сотрудничества с частным бизнесом.

Напомним, в Министерстве обороны Украины планируется начать контроль над закупками для украинской армии. Для того чтобы избежать нечестных закупок, создали агентство "Государственный оператор тыла".