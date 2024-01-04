Россияне планируют оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами

Вражеский Ту-22М3 с ракетами Х-32. Иллюстративное фото: defence-ua.com

Враг намерен осуществить новое оснащение для крылатых ракет X-32. Речь идет об оборудовании воздушного оружия кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Враг намерен оборудовать ракеты X-32 кассетными боеприпасами

По данным Центра нацсопротивления, неравнодушные предоставили документы ведомству. Из которых понятно, что россияне на Дубненском машиностроительном заводе производят новые ракеты для будущих обстрелов населенных пунктов Украины.

Подтверждением цели оккупантов о планах оборудовать ракеты X-32 кассетными боеприпасами также являются вышеупомянутые документы.

"Министерство нападения РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком", — добавили в Центре сопротивления.

Скриншот документа Дубненского машиностроительного завода

Как указывают специалисты, до настоящего времени применение в атаках по Украине подобных ракет еще не было обнаружено.

Напомним, Укроборонпром вместе с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины подвели итоги 2023 года. Они оказались положительными для сферы обороны нашей страны. В частности, производство разного рода вооружения выросло в 12 раз — с 52,3 тыс. до 637,4 тыс. единиц.

Добавим, в одном из украинских научно-исследовательских учреждений оборонного ведомства осуществляют испытания новейших пулеметов. Они станут заменой для образцов советского типа