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Росіяни планують в Африці шукати найманців для війни

25 грудня 2023 14:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни планують в Африці шукати найманців для війни
Набір найманців в Африці. Фото: російські ЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни готують експедицію в Африку для пошуку нових найманців. Їх вони планують використовувати на війні проти України.

Про це повідомляє ЦНС.

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Так, зараз росіяни проводять рекрутингову кампанію у Курській області, під час якої планують набрати 50-100 офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу".

Його створюють на заміну найманців ПВК "Вагнер", які діяли в Африці, проте були відправлені на війну в Україну.

"Розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України", — зазначають в ЦНС.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують приховувати мобілізацію. Ворог наразі формує новий псевдодобровольчий батальйон.

Також ми писали, що міноборони РФ вдається до все нових способів залучення людей на війну проти України. Тепер там почали набір ВІЛ-позитивних найманців.

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