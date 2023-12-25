Россияне планируют в Африке искать наемников для войны

Набор наемников в Африке. Фото: российские СМИ

Россияне готовят экспедицию в Африку для поиска новых наемников. Их они намерены использовать на войне против Украины.

Об этом сообщает ЦНС.

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Сейчас россияне проводят рекрутинговую кампанию в Курской области, во время которой планируют набрать 50-100 офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса".

Его создают на замену действовавших в Африке наемников ППК "Вагнер", которые были отправлены на войну в Украину.

"Расширение указанного контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины", — отмечают в ЦНС.

Напомним, что российские оккупанты продолжают скрывать мобилизацию. Враг формирует новый псевдодобровольческий батальон.

Также мы писали, что минобороны РФ прибегает ко все новым способам привлечения людей на войну против Украины. Теперь там начали набор ВИЧ-положительных наемников.