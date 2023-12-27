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Росіяни почали приховувати злочини своїх військових у прикордонних містах

27 грудня 2023 08:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни почали приховувати злочини своїх військових у прикордонних містах
Російські окупанти. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська влада почала приховувати злочини, вчинені військовими у прикордонних областях. Статистику щодо розбоїв окупантів засекретили у Курській та Бєлгородській областях.

Про це повідомляє ЦНС.

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"Влада РФ засекретила статистику щодо зростання кількості злочинів в прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення повʼязане з тим, що впродовж 2023 року прикордонні області РФ стали лідерами за кількістю злочинів із застосуванням зброї, скоєних військовими або колишніми учасниками "сво".

У ЦНС наголосили, що більшість злочинів росіян на тимчасово окупованих територіях взагалі не реєструються, а отже й не розслідуються. 

Нагадаємо, що співробітники Федеральної служби безпеки погрожують мобілізованим на війну росіянам під час допитів. Агенти ФСБ вимагають від чоловіків позатикати своїм дружинам роти.

Крім того, росіяни продовжують активну підготовку до псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна. Щоправда, це театральне дійство відбувається не лише у РФ, а й на тимчасово окупованих територіях, зокрема Херсонської області. Там ворог створив "виборчий штаб Путіна".

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