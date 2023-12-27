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Россияне начали скрывать преступления своих военных в приграничных городах

27 декабря 2023 08:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне начали скрывать преступления своих военных в приграничных городах
Российские оккупанты. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские власти начали скрывать преступления, совершенные военными в приграничных областях. Статистику по разбоям оккупантов засекретили в Курской и Белгородской областях.

Об этом сообщает ЦНС.

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"Власти РФ засекретили статистику по росту числа преступлений в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение связано с тем, что на протяжении 2023 г. пограничные области РФ стали лидерами по количеству преступлений с применением оружия, совершенных военными или бывшими участниками "сво".

В ЦНС подчеркнули, что большинство преступлений россиян на временно оккупированных территориях вообще не регистрируются, а значит, и не расследуются.

Напомним, что сотрудники Федеральной службы безопасности угрожают мобилизованным на войну россиянам во время допросов. Агенты ФСБ требуют от мужчин позатыкать своим женам роты.

Кроме того, россияне продолжают активную подготовку к псевдовыборам российского диктатора Владимира Путина. Правда, это театральное действие происходит не только в РФ, но и на временно оккупированных территориях, в частности Херсонской области. Там враг создал "избирательный штаб Путина".

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