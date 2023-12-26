Росіяни понад 80 разів обстріляли Запорізьку область — є руйнування
Упродовж попередньої доби російські окупанти 84 рази обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області. Мирні жителі не постраждали, але є значні руйнування житлових будинків.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Обстріли Запорізької області
За словами Малашка, минулої доби окупанти двічі з РСЗВ обстріляли Роботине та атакували 13 безпілотниками Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Червоне, Чарівне, Роботине й Малу Токмачку.
"По території Гуляйполя, Левадного, Темирівки, Полтавки, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 69 артударів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків.
Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини. Один місцевий житель поранений, його госпіталізували.
Окрім того, протягом минулої доби загарбники 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів. Є поранений.
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