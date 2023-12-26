Россияне более 80 раз обстреляли Запорожскую область — есть разрушения

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото (архивное): t.me/zoda_gov_ua

За прошедшие сутки российские оккупанты 84 раза обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области. Мирные жители не пострадали, но существуют значительные разрушения жилых домов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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По словам Малашко, за прошедшие сутки оккупанты дважды из РСЗО обстреляли Работино и атаковали 13 беспилотниками Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Червоное, Чаривне и Малую Токмачку.

"По территории Гуляйполя, Левадного, Темировки, Полтавки, Белогорья, Преображенки, Каменского, Пятихаток, Степового, Плавней и других городов и сел на линии огня пришлось 69 артударов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поступило три сообщения о разрушении жилых домов.

Сообщение Юрия Малашко из Telegram. Фото: скриншот

Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Один местный житель ранен, его госпитализировали.

Кроме того, за прошедшие сутки захватчики 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.