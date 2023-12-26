Россияне более 80 раз обстреляли Запорожскую область — есть разрушения
За прошедшие сутки российские оккупанты 84 раза обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области. Мирные жители не пострадали, но существуют значительные разрушения жилых домов.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Обстрелы Запорожской области
По словам Малашко, за прошедшие сутки оккупанты дважды из РСЗО обстреляли Работино и атаковали 13 беспилотниками Новоданиловку, Новодаровку, Малиновку, Червоное, Чаривне и Малую Токмачку.
"По территории Гуляйполя, Левадного, Темировки, Полтавки, Белогорья, Преображенки, Каменского, Пятихаток, Степового, Плавней и других городов и сел на линии огня пришлось 69 артударов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поступило три сообщения о разрушении жилых домов.
Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Один местный житель ранен, его госпитализировали.
Кроме того, за прошедшие сутки захватчики 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.
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