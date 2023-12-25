Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара

Запорізька атомна електростанція. Фото: google.com

Росіяни продовжують тероризувати з Енергодару протилежний бік Дніпра. Під постійні ворожі обстріли потрапляють міста Нікополь та Марганець, а також навколишні села.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Територія поблизу Енергодара постійно потерпає від ворожих обстрілів.

"Окупанти активно обстрілюють цей бік Каховського водосховища колишнього вже з околиць Енергодару, з околиць атомної станції, ховаючись за таким ядерним обʼєктом", — повідомив Дмитро Орлов.

Найбільше потерпають найближчі міста по інший бік Дніпра — Нікополь та Марганець. Не менше страждають і навколишні села.

"На жаль, окупанти продовжують тероризувати мирне населення, яке потерпає від обстрілів", — сказав мер Енергодара.

Нагадаємо, в Енергодарі триває масова примусова паспортизація. Без російських документів людям навіть не надають невідкладної допомоги.