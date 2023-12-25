Россияне продолжают прикрываться ЗАЭС и обстреливать мирные города, — мэр Энергодара

Запорожская атомная электростанция. Фото: google.com

Россияне продолжают терроризировать из Энергодара противоположную сторону Днепра. Под постоянные вражеские обстрелы попадают города Никополь и Марганец, а также окрестные деревни.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Территория близ Энергодара постоянно подвергается враждебным обстрелам.

"Оккупанты активно обстреливают эту сторону Каховского водохранилища бывшего уже с окрестностей Энергодара, с окрестностей атомной станции, скрываясь за таким ядерным объектом" , - сообщил Дмитрий Орлов.

Больше всего страдают ближайшие города по другую сторону Днепра — Никополь и Марганец. Не меньше страдают и окрестные деревни.

"К сожалению, оккупанты продолжают терроризировать мирное население, которое страдает от обстрелов", — сказал мэр Энергодара.

Напомним, в Энергодаре продолжается массовая принудительная паспортизация. Без российских документов людям даже не оказывают неотложную помощь.