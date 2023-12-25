Россияне продолжают прикрываться ЗАЭС и обстреливать мирные города, — мэр Энергодара
Россияне продолжают терроризировать из Энергодара противоположную сторону Днепра. Под постоянные вражеские обстрелы попадают города Никополь и Марганец, а также окрестные деревни.
Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Российские обстрелы из Энергодара
Территория близ Энергодара постоянно подвергается враждебным обстрелам.
"Оккупанты активно обстреливают эту сторону Каховского водохранилища бывшего уже с окрестностей Энергодара, с окрестностей атомной станции, скрываясь за таким ядерным объектом" , - сообщил Дмитрий Орлов.
Больше всего страдают ближайшие города по другую сторону Днепра — Никополь и Марганец. Не меньше страдают и окрестные деревни.
"К сожалению, оккупанты продолжают терроризировать мирное население, которое страдает от обстрелов", — сказал мэр Энергодара.
Напомним, в Энергодаре продолжается массовая принудительная паспортизация. Без российских документов людям даже не оказывают неотложную помощь.
Читайте Новини.LIVE!