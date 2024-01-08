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Росіяни скинули авіабомбу на окуповане місто в Луганській області

8 січня 2024 11:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни скинули авіабомбу на окуповане місто в Луганській області
Російська авіабомба ФАБ-250. Фото: Militarnyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 січня, російські загарбники скинули авіабомбу на тимчасово окуповане місто Рубіжне Луганської області. Ворог заявив про позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250".

Про це повідомив ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник у своєму Telegram-каналі.

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"Під час виконання бойових завдань літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації над містом Рубіжне сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250", — заявив Пасічник. 

За його словами, ніхто не постраждав. Ватажок так званої "ЛНР" зазначив, що мешканців найближчих будинків оперативно евакуювали. Їм запропонували розміститися в пункті тимчасового розміщення.

Пасічник повідомив, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група МВС, а також представники МНС і військової комендатури. За його словами, фахівці ухвалюють рішення про знешкодження боєприпасу.

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Допис Пасічника. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб просування. Оператори Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України знищили там російську штурмову групу.

Також ми писали, що росіяни посилюють мобілізаційні заходи на окупованих територіях південної України. При цьому окупанти розгортають на зазначених територіях додаткові "військкомати".

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