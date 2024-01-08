Россияне сбросили авиабомбу на оккупированный город в Луганской области

Российская авиабомба ФАБ-250. Фото: Militarnyi

Сегодня, 8 января, российские захватчики сбросили авиабомбу на временно оккупированный город Рубежное Луганской области. Враг заявил о внештатном схождении авиационного боеприпаса "ФАБ-250".

Об этом сообщил глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

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"Во время выполнения боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250", — заявил Пасечник.

По его словам, никто не пострадал. Главарь так называемой "ЛНР" отметил, что жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Им предложили разместиться в пункте временного размещения.

Пасечник сообщил, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. По его словам, специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

Пост Пасечника. Фото: скриншот

Напомним, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток продвижения. Операторы Сил Специальных Операций Вооруженных сил Украины уничтожили там российскую штурмовую группу.

Также мы писали, что россияне ужесточают мобилизационные мероприятия на оккупированных территориях южной Украины. При этом оккупанты разворачивают на указанных территориях дополнительные "военкоматы".