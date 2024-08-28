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Росіяни скинули авіабомбу на приватний будинок на Донеччині — загинула ціла родина

28 серпня 2024 10:54
Євгенія Брюховецька - редактор
У селі Ізмайлівка на Донеччині через влучання КАБу в будинок загинуло чотири людини
Наслідки атаки. Фото: Донецька обласна прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у середу, 28 серпня, скинули авіаційну бомбу на приватний будинок у селі Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Внаслідок обстрілу під завалами загинула ціла родина.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.

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Сьогодні російські збройні сили скинули КАБ на село Ізмайлівка: засіб ураження поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок.

"Під завалами домоволодіння загинула ціла родина — 45 та 53-річні батьки, а також їхні син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ворог завдав удару з використанням керованої авіаційної бомби. Прокуратура розпочала розслідування за фактом загибелі батьків та двох їхніх дітей.

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Скриншот допису прокуратури

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