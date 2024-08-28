В селе Измайловка на Донеччине из-за попадания КАБа в дом погибли четыре человека

Россияне сбросили авиабомбу на частный дом на Донетчине — погибла целая семья
Российские войска в среду, 28 августа, сбросили авиационную бомбу на частный дом в селе Измайловка Покровского района Донецкой области. В результате обстрела под завалами погибла целая семья.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.
Атака на Донетчину 28 августа
Сегодня российские вооруженные силы сбросили КАБ на село Измайловка: средство поражения попал по частному сектору, попав в дом.
"Под завалами домовладения погибла целая семья — 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы. Прокуратура начала расследование по факту гибели родителей и двоих их детей.
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