Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни стали частіше використовувати хімічну зброю проти українських воїнів arrow

Росіяни стали частіше використовувати хімічну зброю проти українських воїнів

9 лютого 2024 15:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни стали частіше використовувати хімічну зброю проти українських воїнів
Російський військовий у костюмі хімзахисту. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські загарбники дедалі частіше проводять хімічні атаки. Лише за добу 8 лютого росіяни здійснили шість скидів боєприпасів із сльозогінно-задушливою речовиною хлорпікрин.

Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram в п'ятницю, 9 лютого.

Читайте також:
Тарнавський
Пост генерала Тарнавського. Фото: скриншот

Хімічні атаки росіян

Генерал додав, що протягом тижня зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати українських військових отруйними речовинами.

"Українські воїни продовжують стійко тримати оборону. Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БпЛА)", — повідомив Тарнавський. 

Зокрема, вороги втратили 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Крім того, українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника. Також захисники України нейтралізували або знищили 224 БпЛА різних типів.

В свою чергу, росіяни суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе — 114 ударів за минулу добу. Це найбільший показник з початку лютого.

Раніше Тарнавський розповідав, що росіяни перейшли в наступ іа збільшили частоту авіаударів на фронті.

Окрім того, Тарнавський описав ситуацію на напрямках фронту та назвав втрати ворога.

війна
Україна
хімічна зброя
окупанти
Олександр Тарнавський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі