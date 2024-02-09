Росіяни стали частіше використовувати хімічну зброю проти українських воїнів

Російський військовий у костюмі хімзахисту. Фото ілюстративне: росЗМІ

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські загарбники дедалі частіше проводять хімічні атаки. Лише за добу 8 лютого росіяни здійснили шість скидів боєприпасів із сльозогінно-задушливою речовиною хлорпікрин.

Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram в п'ятницю, 9 лютого.

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Генерал додав, що протягом тижня зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати українських військових отруйними речовинами.

"Українські воїни продовжують стійко тримати оборону. Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БпЛА)", — повідомив Тарнавський.

Зокрема, вороги втратили 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Крім того, українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника. Також захисники України нейтралізували або знищили 224 БпЛА різних типів.

В свою чергу, росіяни суттєво збільшили застосування дронів-камікадзе — 114 ударів за минулу добу. Це найбільший показник з початку лютого.

Раніше Тарнавський розповідав, що росіяни перейшли в наступ іа збільшили частоту авіаударів на фронті.

Окрім того, Тарнавський описав ситуацію на напрямках фронту та назвав втрати ворога.